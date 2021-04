Covid comune per comune, i casi attivi nel riminese

Attualità

Rimini

| 16:26 - 07 Aprile 2021

Dati dell'Ausl: la mappa dei contagi nel riminese.

La settimana dal 29 marzo al 4 aprile, in Provincia di Rimini, fa registrare un calo dei casi attivi, da 3818 a 2098 (-1720) e un calo dei nuovi contagi, da 1221 a 1066. Si conferma quindi per la terza settimana un trend di calo, dovuto alle restrizioni della zona rossa. Deciso calo dei casi attivi anche nella città di Rimini, da 1746 a 1453 (-293), il 48,8% del totale dei casi attivi di tutta la Provincia.



RIMINI: 1453 casi attivi, 565 nuovi casi



CATTOLICA: 135 casi attivi, 38 nuovi casi.

MISANO ADRIATICO: 88 casi attivi, 37 nuovi casi.

RICCIONE: 186 casi attivi, 92 nuovi casi.



BELLARIA: 100 casi attivi, 34 nuovi casi



CORIANO: 137 casi attivi, 48 nuovi casi

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: 73 casi attivi, 22 nuovi casi.



Alta Valmarecchia

CASTELDELCI: 1 caso attivo, 0 nuovi casi

MAIOLO: 8 casi attivi, 0 nuovi casi.

NOVAFELTRIA: 63 casi attivi, 15 nuovi casi.

PENNABILLI: 11 casi attivi, 2 nuovi casi.

SAN LEO: 22 casi attivi, 4 nuovi casi.

SANT'AGATA FELTRIA: 6 casi attivi, 3 nuovi casi.

TALAMELLO: 21 casi attivi, 10 nuovi casi.



Valmarecchia

POGGIO TORRIANA: 57 casi attivi, 9 nuovi casi.

SANTARCANGELO DI ROMAGNA: 214 casi attivi, 73 nuovi casi.

VERUCCHIO: 103 casi attivi, 43 nuovi casi.



Valconca

GEMMANO: 2 casi attivi, 0 nuovi casi

MONDAINO: 17 casi attivi, 3 nuovi casi.

MONTEFIORE CONCA: 21 casi attivi, 9 nuovi casi.

MONTEGRIDOLFO: 18 casi attivi, 1 nuovo caso.

MONTESCUDO MONTE COLOMBO 129 casi attivi, 25 nuovi casi.

MORCIANO DI ROMAGNA: 58 casi attivi, 12 nuovi casi.

SAN CLEMENTE: 45 casi attivi, 17 nuovi casi.

SALUDECIO: 12 casi attivi, 4 nuovi casi



DECESSI da inizio epidemia (febbraio 2020)

​​​​​​Rimini 460 (+17)

Riccione 124 (+4)

Cattolica 57 (+1)

Santarcangelo di Romagna 57 (+2)

Bellaria Igea Marina 48 (+2)

Misano Adriatico 29 (+1)

Coriano 26

Morciano 26 (+1)

Poggio Torriana 23 San Giovanni in Marignano 23 (+3)

Verucchio 22

Novafeltria 20

Montescudo Monte Colombo 15

Saludecio 16 (+1)

San Clemente 11 (+1)

Pennabilli 10

San Leo 8

Sant'Agata Feltria 5

Mondaino 5 (+1)

Montefiore Conca 4

Castleldelci 3

Gemmano 3

Montegridolfo 2

Talamello 1

TOTALE: 998