Il Tennis Club Viserba si rifà il look, investimento da mezzo milione di euro

Sport

Rimini

| 14:45 - 07 Aprile 2021

Il vicepresidente Fabio De Santis con il presidente Marco Paolini e i rappresentanti dello sponsor Wealth Advisory.



Il Tennis Club Viserba si lancia nel futuro con un importante progetto di riqualificazione e rilancio del Circolo, un progetto che coinvolge le strutture e quindi la programmazione sportiva dei prossimi anni.



Oggi (mercoledì 7 aprile), nel corso di una conferenza stampa nel locali del Circolo, sono stati presentati i nuovi impianti e la nuova ricettività sportiva del Club, un serie di opere che daranno all’impianto nuove potenzialità e nuove possibilità di sviluppo, giustamente ambiziose.



In particolare il progetto prevede la realizzazione di una nuova Club House, nuovi spogliatoi, la palestra interna, quattro campi da padel che prenderanno il posto degli attuali campi da beach tennis, un'area ristorante completamente rinnovata ed ampliata, nuova segreteria e nuovi servizi, riqualificazione energetica e green del Circolo, nuovi posti auto. Un intervento che prevede una spesa complessiva di quasi 500.000 euro.



Il presidente del Circolo, Marco Paolini, in apertura, ha sottolineato: “E’ un’iniziativa portata avanti con grande voglia e passione, la nostra punta di diamante è la squadra di serie A, ma dietro c’è una scuola molto forte e ci siamo accorti che le strutture non riescono a contenere tutte le richieste. I primi interventi sono stati fatti nel 2008, sono passati anni, ora intorno al Circolo gravitano tante famiglie ed i ragazzi, dovevamo adeguarci. Volevamo conservare anche il beach tennis, pensando ad una soluzione per entrambi gli sport, ma siamo stati costretti a fare una scelta – ha continuato il presidente – ed abbiamo optato per creare un nuovo impianto per il padel, sorgeranno quattro campi coperti, è un movimento che ha un grande seguito, porta gente. Anche gli spogliatoi vanno allargati, serve una palazzina per creare una vera Club House, un’area per i soci, per il loro relax e tempo libero. Per questo la struttura esistente verrà allargata di 190 metri quadrati”.



Il vicepresidente Fabio De Santis ha presentato il nuovo progetto con una serie di slide: “Un grande entusiasmo muove il Circolo, siamo contenti di essere un vero punto di riferimento per le famiglie ed i ragazzi in un quartiere che conta ormai 35.000 abitanti. Possiamo contare su una scuola tennis importante con più di 100 ragazzi, siamo in sintonia con il progetto del Comune che punta sul rilancio sportivo della zona che comprende anche la realizzazione della nuova piscina. Tutti vediamo la serie A, che indubbiamente è un trampolino di lancio ma noi siamo una Asd, quindi dobbiamo avere un’attenzione particolare per il territorio. La realizzazione della piscina ed il rilancio del nostro Club sono in linea con le caratteristiche del territorio, che conta su tante famiglie, tanti giovani e nuove coppie, noi vigliamo essere parte di questo progetto. Così parteciperemo anche al bando di interesse per i campi da tennis di Rivabella, un progetto funzionale anche con gli altri sport presenti, rugby e baseball, con i quali vogliamo collaborare”.



Di seguito si è passati alla presentazione del progetto “Vogliamo giocare con i grandi”. Il progetto prevede un intervento complessivo di ampliamento di oltre 190 mq coperti (per la palazzina) e 1120 mq dedicati ai nuovi campi da padel in un’area ampliata dal Comune con un pezzo aggiuntivo. Il progettista è l’ingegnere Mario Russo.



E’ intervenuto anche il dottor Daniele Pasquini di Wealth Advisory, uno dei principali sponsor del Circolo: “Il mio plauso al progetto, è un risultato eccellente, Wealth Advisory appoggia un progetto che si profila molto interessante per il territorio”. L’assessore alla scuola Mattia Morolli, viserbese doc, ha commentato in diretta: “E’ sempre bello poter commentare un progetto di riqualificazione e poi raramente ho ascoltato un’analisi così approfondita su Viserba, zona nella quale verrà realizzata un’area dedicata al benessere ed allo sport, che comprende la piscina, che sarà la piscina di Rimini, i lavori su via Marconi e Via Fattori, la Corderia, dove si realizzerà un’area verde equivalente ad otto campi di calcio, e poi qui c’è la Fiera del Wellness. E’ vero che stiamo parlando di un’area del Comune, ma senza l’intervento del privato non saremmo in grado di cambiare passo”.



Infine Fabio De Santis si è soffermato sulle tempistiche: “Presenteremo il progetto esecutivo entro maggio, appena passerà in Consiglio Comunale si potrà partire, saremmo contenti di poter giocare il primo match di padel a settembre”.