Preso lo scippatore e rapinatore: era l'incubo di Riccione. E' minorenne, il VIDEO di uno scippo

Cronaca

Riccione

| 14:21 - 07 Aprile 2021



Nuovi guai per un 16enne residente a Riccione, arrestato mercoledì 3 marzo dopo uno scippo in viale Diaz a danno di una 57enne riccionese e ora sottoposto a una misura cautelare in comunità. Il ragazzino è uno scippatore seriale, secondo le indagini della Procura della Repubblica, presso il tribunale per i minorenni di Bologna, e dei Carabinieri. Risulta indagato per un tentato furto in abitazione, per il furto con strappo di un telefono, per il furto di uno zaino su un autobus, per due scippi e un tentato scippo, infine per un altro scippo degenerato in rapina; fatti avvenuti tra il 20 dicembre 2020 e il 1 marzo 2021. Il rapinatore solitario si è tradito in quanto il 13 febbraio si era presentato presso la stazione Carabinieri di Riccione, con i genitori, per riconsegnare del denaro che aveva, secondo la sua versione dei fatti, rinvenuto casualmente. Il totale del denaro combaciava perfettamente con quello di due colpi: il primo (9 febbraio), il furto di uno zaino contenente 120 euro, su un autobus, a danno di una passeggera; il secondo, uno scippo avvenuto 24 ore dopo, per un bottino di 355 euro. Il ragazzino si era presentato in Caserma, inoltre, vestendo le stesse scarpe e il giubbotto indossati da quello che era stato immortalato, durante i colpi, dalle telecamere di videosorveglianza.