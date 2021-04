Volley B, la Titan Services sabato ospita Bologna

Sport

Repubblica San Marino

| 13:57 - 07 Aprile 2021



Uscita finalmente dall’incubo Covid, la Titan Services si appresta a concludere la sua seconda regular season consecutiva in serie B con una serie di quattro recuperi nel giro di venti giorni. Sabato arriva al Pala Casadei la Geetit Bologna, squadra che non può più permettersi passi falsi se vuole contendere al Forlì la vittoria nel girone. All’andata, fu un tre a zero per i felsinei che misero in particolare difficoltà la ricezione dei titani, priva di ambedue i liberi.

“La cosa più importante è che dovrei avere a disposizione tutti i miei giocatori – sottolinea Stefano Mascetti, coach dei titani. – Per il resto è una partita da affrontare come quella di Forlì della settimana scorsa: sapendo che affrontiamo una squadra forte ma senza dare niente per scontato. Bologna è squadra di ottimo livello con giocatori come Govoni e Del Campo che per questa categoria sono un lusso ma se noi giocassimo come a contro la Querzoli sarebbe un buon viatico per le prossime gare”.

Vista la situazione dei vari gironi di serie B, la Federvolley italiana ha deciso di cambiare la formula del campionato. Non sono più previste partite di sola andata con le squadre dell’altro girone regionale ma le prime quattro di ogni “sottogirone” si affronteranno in un play-off promozione mentre le ultime due non giocheranno più ma senza retrocedere.

Classifica del girone E2. Querzoli Forlì 21 (7 partite giocate); Geetit Bologna 17 (7); Consar Ravenna 8 (9); Kerakoll Sassuolo 6 (6); Titan Services 6 (6); Sab Heli Rubicone 5 (7).

Prossimo turno. (Recupero della 6^ giornata). Sabato 10 aprile ore 18.30 a Serravalle Titan Services – Geetit Bologna.

Le date degli altri recuperi:

Recupero 7^ giornata - Kerakoll Sassuolo – Titan Services sabato 17 aprile ore 17.30 a Sassuolo.

Recupero 8^ giornata - Titan Services – Consar Ravenna sabato 24 aprile ore 18.30 a Serravalle.

Recupero 9^ giornata - Titan Services – Sab Heli Rubicone venerdì 30 aprile ore 20.30 a Serravalle.