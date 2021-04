Campagna vaccinale: il punto in un incontro online con i dirigenti Ausl Romagna

Attualità

| 13:02 - 07 Aprile 2021

Raffaella Angelini e Carlo Biagetti (Ausl Romagna).

Numero dei contagi, numero degli ospedalizzati, andamento della campagna vaccinale in corso e aggiornamento sulle cure monoclonali. Sono questi alcuni dei temi al centro del nuovo incontro di venerdì 9 aprile, alle 18.00, promosso da Emma Petitti sulle sue pagine Facebook e Youtube, per tracciare una panoramica sull'attuale situazione Covid a Rimini, dal nuovo quadro epidemiologico all'attuale campagna vaccinale, con riferimento alle persone già vaccinate e ai tempi di completamento delle somministrazioni.



Si parlerà, inoltre, delle nuove terapie a base di anticorpi monoclonali per i pazienti con sintomi lievi o moderati che presentino però particolari fattori di rischio, come obesità, diabete con complicanze, dialisi o trapianto.



A discuterne con Emma Petitti, gli esperti Raffaella Angelini (Direttrice della Sanità Pubblica di Ausl Romagna) e Carlo Biagetti (Infettivologo e Responsabile del rischio infettivo per l'Ausl Romagna).