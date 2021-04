Fabbro insospettabile nascondeva un market della droga in casa: arrestato

Cronaca

Valconca

| 12:51 - 07 Aprile 2021

La droga sequestrata.

Fabbro di professione fuori provincia, ma anche pusher: un insospettabile cittadino albanese, residente in Valconca, è stato arrestato ieri pomeriggio (martedì 6 aprile) dai Carabinieri di Saludecio, al termine di un'operazione finalizzata al contrasto dello spaccio in Valconca. Proprio il monitoraggio dell'uomo e della sua abitazione (a causa di un via vai sospetto di persone) ha spinto gli inquirenti a valutarne la posizione, disponendo appunto una perquisizione domiciliare. E nell'abitazione, nascosta, è spuntata fuori della droga: 1,7 kg di hashish, 6 etti e mezzo di cocaina, 2 etti e mezzo di marijuana, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi."Un vero e proprio market della droga", riferiscono gli inquirenti. Il fabbro è finito ai domiciliari, in attesa del processo per direttissima.