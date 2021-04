Imprese fuori dalla pandemia, anche Confesercenti Rimini partecipa all'incontro

Attualità

11:48 - 07 Aprile 2021

Stefano Bonaccini.

Giovedì, in occasione della giornata di mobilitazione nazionale, anche Confesercenti della provincia di Rimini prenderà parte all'incontro in video call "Portiamo le imprese fuori dalla pandemia". Sarà un'occasione preziosa di confronto con il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e l'Assessore regionale ai Trasporti Commercio e Turismo Andrea Corsini.

Per partecipare all'incontro, in programma dalle 16.40, ci si può collegare con Zoom a questo link

Il programma prevede in apertura il saluto e l'introduzione di Marco Pasi, direttore Confesercenti Emilia-Romagna. Seguiranno gli interventi di Dario Domenichini, presidente Confesercenti Emilia-Romagna; Filippo Donati, presidente Assoturismo Confesercenti Emilia-Romagna; Massimo Zucchini, presidente Fiepet Confesercenti Emilia-Romagna.

La parola passerà quindi al presidente della Regione Stefano Bonaccini e all'assessore Andrea Corsini.

La conclusione dell'incontro è prevista per le 18.