Calcio: futuro in A per il portiere riminese Carnesecchi, c'è l'Udinese

| 09:54 - 07 Aprile 2021

Carnesecchi con la maglia della Cremonese (foto dalla pagina Facebook del club).

Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il portiere riminese Marco Carnesecchi rientrerà all'Atalanta, a fine stagione, ma lascerà nuovamente Bergamo, destinazione un club di Serie A.I bergamaschi vorrebbero offrirlo in contropartita all'Udinese per ottenere il cartellino del portiere argentino Musso, quotato 25 milioni dalla società friulana. Dieci milioni invece la valutazione del riminese Carnesecchi, titolare nella Cremonese e nell'Under 21, destinato dunque a partecipare a un giro di portieri. Gollini dell'Atalanta potrebbe trasferirsi alla Roma o al Milan (in caso di partenza di Donnarumma), club interessati allo stesso Musso dell'Udinese. L'Atalanta valuta anche Perin, che la Juve riprenderà dal Genoa, ma lo stesso Perin potrebbe rimanere in bianconero come secondo portiere, in caso di addio di Gigi Buffon.