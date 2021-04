Cronaca

Rimini

| 07:21 - 07 Aprile 2021

Neve nell'entroterra, vento e pioggia sulla costa. Sono stati circa 15 gli interventi dei Vigili del Fuoco di Rimini dalle prime ore del pomeriggio di martedì fino a sera. I pompieri sono intervenuti in varie zone della provincia prevalentemente per alberi e rami pericolanti. In via Coatit a Rimini due squadre con autoscala sono intervenute per rimuovere una grossa pianta caduta su un muro di una abitazione.