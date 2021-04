Vaccini: Università di Ferrara e Spallanzani testano l'efficacia di Sputnik 

Attualità

Repubblica San Marino

| 18:37 - 06 Aprile 2021

Vaccino russo Gam-Covid-Vac, cosiddetto Sputnik.

L'Università di Ferrara prende parte alla sperimentazione sull'efficacia del vaccino russo Gam-Covid-Vac, il cosiddetto Sputnik V, insieme all'Istituto per la Sicurezza Sociale (Iss) di San Marino e all'Istituto Spallanzani di Roma. I ricercatori ferraresi opereranno una valutazione qualitativa e quantitativa della risposta di anticorpi prodotta dall'organismo dopo la somministrazione del vaccino. Nella Repubblica sammarinese i cittadini che si vaccinano con Sputnik V sono circa 10mila: previo consenso, saranno monitorati in occasione della seconda dose vaccinale e a tre settimane da quest'ultima. L'analisi valuterà sia la quantità di anticorpi 'anti-spike' prodotti sia la qualità, cioè il contenuto reale di anticorpi capaci di neutralizzare il coronavirus. Attualmente a San Marino circa un terzo della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Questo studio si aggiunge a quello su eventuali reazioni avverse a Sputnik V che sempre sulla popolazione di San Marino è stato avviato dall'Istituto per la sicurezza sociale e dall'Università di Bologna.