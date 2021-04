Festa non autorizzata a San Marino, al party anche segretario Sanità

Attualità

Repubblica San Marino

| 18:21 - 06 Aprile 2021

Palazzo Pubblico della Repubblica di San Marino.

Sulla festa non autorizzata di giovedì scorso a San Marino, per festeggiare i nuovi Capitani Reggenti, alla quale hanno partecipato alcuni esponenti politici, il Congresso di Stato della repubblica intende fare chiarezza annunciando tolleranza zero. Secondo quanto riporta la stampa locale, al party c'è stato anche il segretario alla Sanità del Titano, Roberto Ciavatta, che però sottolinea una sua presenza lampo, all'aperto e con dovute distanze dagli altri. "Sono rimasto solo una decina di minuti all'evento di via Giacomini - dice Ciavatta all'edizione riminese del Resto del Carlino - Sono arrivato intorno alle 17.45 e alle 18 ce ne siamo andati. Ero in compagnia del consigliere di Rete, Daniela Giannoni, ma siamo stati sempre sul marciapiede, quindi all'aperto e a distanza da tutti gli altri". Intanto sull'episodio il governo fa sapere che "il Congresso di Stato intende affrontare con rigore l'intera vicenda e avvalersi degli strumenti giuridici e democratici per conoscere le dinamiche dei fatti e procedere alle contestazioni di eventuali responsabilità ma lontani da chi strumentalmente giudica e condanna. Se qualcuno ha sbagliato ovviamente dovrà risponderne, prima all'autorità giudiziaria e poi eventualmente sotto il profilo politico, senza sconti o favoritismi di sorta". La vicenda sarà discussa nella seduta odierna dell'esecutivo sammarinese. Questo episodio ha sollevato indignazione a San Marino, che nelle ultime settimane è alle prese con una recrudescenza dei contagi di coronavirus e con l'ospedale particolarmente sotto pressione. In terapia intensiva i 12 posti letto disponibili sono tutti pieni.