Calcio D, Bagnolese in quarantena: rinviato il match col Ghivizzano

Sport

Rimini

| 18:01 - 06 Aprile 2021

Tre positivi in casa Bagnolese e tutto il gruppo è finito in quarantena in attesa dei tamponi molecolari. Quindi impossibile non solo preparare la gara interna di domenica 11 aprile col Ghivizzano Borgoamozzano, ma anche la trasferta del turno infrasettimanale di mercoledì 14 col Sasso Marconi. Potrebbe essere chiesto anche il rinvio del derby contro il Lentigione di domenica 18.

Un'altra possibile data per tornare a giocare potrebbe diventare anche quella di mercoledì 21 per un eventuale recupero, dato che i rossoblù hanno già due partite in arretrato. Che per la compagine guidata da mister Claudio Gallicchio sono entrambe in trasferta, trattandosi precisamente del derby del Borelli con la Correggese e di quella in terra toscana contro il Real Forte Querceta.

ANTICIPI Mercoledì 14 aprile si scenderà in campo per un turno infrasettimanale (il Rimini in casa contro il Pro Livorno), ecco che quindi Prato e Real Forte Querceta hanno deciso di accordarsi per l'anticipo di questa prossima giornata per sabato 10 aprile. Anche il big match Aglianese-Fiorenzuola si giocherà sabato alle ore 15.