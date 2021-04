Attualità

Rimini

| 17:33 - 06 Aprile 2021

Strada che da Novafeltria porta a Perticara.

Brusco crollo termico su quasi tutta la nostra regione, tornano ad imbiancarsi le colline romagnole: neve a San Marino e in Valmarecchia. Rispetto a ieri la temperatura è crollata di 12/14°C. Calcolando i +27/28°C di giovedì scorso il crollo localmente sfiora i 23/25°C. In riviera invece bora e temperature in picchiata sono i protagonisti di questo colpo di coda invernale: 82km/h di raffica raggiunti a Bellaria. 77km/h a Torre Pedrera. (Fonte Meteo Rimini)