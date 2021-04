Le superstar del nuoto in vasca al Garden durante gli assoluti di Riccione

Sport

06 Aprile 2021

Sono stati giorni di grande nuoto al Garden che, in concomitanza con i Campionati Assoluti Italiani andati in scena a Riccione, ha ospitato diversi campioni per gli allenamenti pre e post gara.



Viste le stringenti norme anti-Covid che impedivano di scendere in vasca a Riccione se non nel giorno della propria gara, diversi atleti hanno optato per la piscina del Garden come “campo” di allenamento.



Tra questi spicca il campione olimpico, mondiale, europeo e neo Campione Italiano dei 1500 sl Gregorio Paltrinieri, la medaglia olimpica Gabriele Detti, Nicolò Martinenghi oro a Riccione nei 50 e 100 rana con record italiano e miglior prestazione mondiale stagionale, l’ex Campione del Mondo Filippo Magnini appena rientrato alle gare, Sara Franceschi fresca Campionessa Italiana Assoluta dei 400 misti, Arianna Bridi e Dario Verani, Filippo Bertoni, Asia Losito e tanti altri.

“Sono stati giorni davvero entusiasmanti per il Garden – commenta il ds della sezione nuoto Fabio Bernardi – un’occasione per vedere da vicino campioni di livello assoluto. Nei giorni precedenti alle gare ci hanno chiamato diverse squadre per chiedere la disponibilità delle corsie, siamo l’unica piscina aperta in tutta la Romagna e gli atleti avevano bisogno di allenarsi prima e dopo le proprie finali”.

“La piscina del Garden grazie alla decisione del Presidente Pasini non ha mai chiuso – prosegue Bernardi – ciò ha permesso a tutte le nostre squadre di allenarsi e ora la soddisfazione di ospitare questi grandi campioni che hanno potuto conoscere la nostra realtà”.