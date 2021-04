Riccione, Pasqua nel segno del rispetto delle regole: 10 sanzioni su 250 controlli

Attualità

| 15:25 - 06 Aprile 2021

Controlli della Polizia Locale di Riccione.

Riccionesi ligi alle regole per Pasqua e Pasquetta. In base ai dati della polizia locale di Riccione infatti nonostante i controlli serrati - circa 250 persone controllate con relative autocertificazioni - sono state pochissime le sanzioni elevate. Gli agenti infatti sono dovuti intervenire in un solo caso nei confronti di un gruppo di ragazzi senza mascherine che non manteneva la distanze di sicurezza. Dieci le sanzioni totali sulle 250 persone controllate. Sono stati oltre 100 invece i pubblici esercizi controllati tra sabato, domenica e lunedì e anche in questo caso il rispetto delle regole è stato totale.



"Un bilancio positivo nei comportamenti dei cittadini, salvo qualche sporadico caso - ha detto l'assessore alla Sicurezza, Elena Raffaelli -. Segno anche del grande rispetto che i riccionesi hanno del momento che stiamo tutti vivendo. Un ringraziamento alla professionalità della nostra Polizia Locale che ha puntato molto sulla sensibilizzazione e sulla informazione delle persone e dei titolari di esercizi che lavorano col pubblico. Infatti credo che sia giusto intervenire principalmente con una corretta informazione, come abbiamo fatto ad esempio nei confronti dei gestori di supermercati in vista della spesa di Pasqua, per evitare assembramenti e comportamenti non proprio corretti".