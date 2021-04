Camminare nella natura: undici sentieri storico naturalistici riscoperti in Valmarecchia

Attualità

| 13:53 - 06 Aprile 2021

Trekking in Valmarecchia.

Si chiama “Valmarecchia La dolce via. Percorsi e sentieri nella valle di Tonino Guerra” il progetto che ha visto la riscoperta di undici percorsi storico-naturalistici, attraverso il recupero di sentieri in stato di abbandono e la manutenzione di quelli ancora attivi, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, culturale, folkloristico e i prodotti della tradizione artigiana ed enogastronomica della Valmarecchia.

L’iniziativa è stata realizzata dalle Pro Loco di Santarcangelo – capofila del progetto – di Novafeltria, Poggio Berni, San Leo, Sant’Agata Feltria, Torriana, Montebello e Verucchio con la collaborazione con la sezione di Rimini del Club Alpino Italiano (CAI) ed è stata finanziata con i contributi derivanti dalla legge regionale 5/2016 recante “Norme per la promozione e il sostegno delle pro loco”.



Al progetto hanno partecipato anche le guide turistiche ambientali di Valmatrek, Alberto Bruschi e Matteo Osanna, che hanno prodotto undici video esemplificativi – uno per ciascun percorso – che sono stati distribuiti agli operatori delle Pro loco affinché possano a loro volta promuovere gli itinerari a turisti e visitatori.



Oltre al recupero di sentieri in disuso, dal progetto è nato anche un nuovo percorso: un grande anello intorno a Santarcangelo che, partendo da piazza Ganganelli arriva al Marecchia e costeggiando il fiume prosegue fino al confine con Poggio Torriana. Di qui è possibile raggiungere il percorso ciclopedonale lungo fiume Uso fino al parco Cappuccini per poi tornare in piazza Ganganelli.

I video e i materiali sugli itinerari sono pubblicati sul sito internet www.explorevalmarecchia.it.