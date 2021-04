Attualità

13:53 - 06 Aprile 2021

Nelle ultime 24 ore sono solamente tre i nuovi positivi al Covid nella Repubblica di San Marino. Nessun nuovo decesso. 85 i morti dall'inizio della pandemia. Si registra una guarigione, attualmente sono 509 i positivi in Repubblica, di cui 468 seguiti a domicilio. Ancora stabili, poi, i pazienti in terapia intensiva (12), in area non critica ci sono invece 29 ricoverati.