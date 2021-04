Rimini, ruba tre kit per smerigliatrici all'Obi: arrestato 28enne riminese

Cronaca

Rimini

| 12:17 - 06 Aprile 2021

Foto di repertorio.

Entra all'Obi in via Nuova Circonvallazione, ruba tre kit per smerigliatrici e scappa, fermato dai Carabinieri. I fatti sono accaduti sabato pomeriggio a Rimini. A finire in manette in flagranza di reato un 28enne riminese, con precedenti, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane era entrato in un negozio, aveva preso la merce del valore di circa 400 euro ed era scappato. I Carabinieri subito allertati, sono riusciti nel giro di poco a rintracciare ed ammanettare il 28enne. Processato per direttissima, dovrà presentarsi alla Polizia Giudiziaria in attesa del processo previsto entro questo mese.



Nel corso della giornata di Pasquetta sono stati circa 40 i Carabinieri impegnati nel controllo del territorio riminese. Circa 106 le persone controllate regolarmente munite di autocertificazione, 10 quelle multate. Le attività commerciali controllate sono state 15, una di queste è stata sanzionata perché nel locale erano presenti clienti che consumavano quanto acquistato. Per questa attività è stata proposta la chiusura per 5 giorni.