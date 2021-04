Rimini, tira dritto con il rosso e fornisce false generalità. Arrestato 54enne

Cronaca

Rimini

| 11:59 - 06 Aprile 2021

Un semaforo, foto di repertorio.

Passa col rosso all'incrocio, fermato dai Carabinieri fornisce un nome falso e viene arrestato. Protagonista della vicenda un 54enne campano con precedenti già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri di Rimini, nel corso dei servizi di controllo di Pasquetta, hanno beccato l’uomo mentre tirava dritto ad un semaforo rosso. Alla richiesta di documenti il 54enne ha dichiarato di non averli con sé. Ha poi dato ai militari un nome risultato falso dopo i controlli. L’uomo è stato processato per direttissima. Per lui il divieto di dimora in provincia di Rimini in attesa del processo.