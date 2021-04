Basket B, domenica RivieraBanca sul parquet di Piombino che nel recupero ha battuto Cecina

Sport

Rimini

| 18:36 - 05 Aprile 2021

La Bakery Piacenza conquista la Coppa Italia superando in finale per 69-66 la Bricofer Real Sebastiani Rieti al termine di una sfida appassionante. Gara in equilibrio nel primo tempo, che poi ha visto l'allungo reatino nel terzo periodo e il rientro piacentino, favorito da un super Sebastian Vico, Mvp Lanieri della competizione con 26 punti. Il finale punto a punto ha premiato gli uomini di Federico Campanella, con i liberi decisivi di Liam Udom. Oltre a Udom, per la Bakery anche 20 di Perin, premiato con il Premio Bombercaffè (3 realizzazioni da tre punti nella gara, su 6 tentativi). Il premio di miglior Under 21 adidas è andato a Marco Di Pizzo, lungo classe '98 della Real Sebastiani, autore di 12 punti con 7 rimbalzi. Per Rieti anche 15 di Loschi.

Il tabellino

Bakery Piacenza-Real Sebastiani Rieti 69-66

Bakery Piacenza: Pedroni, Guerra NR, Perin 20, Vico 26, De Zardo 5, Planezio 3, Czumbel, Sacchettini 8, Birindelli 2, El Agbani NE, Udom 5; All. Campanella

Real Sebastiani Rieti: Basile 3, Di Pizzo 12, Drigo, Loschi 15, Visentin NE, Paci 10, Cena 5, Provenzani, Ndoja 13, Traini 8; All.Righetti

PARZIALI: 18-22; 32-37; 52-55

CAMPIONATO Piombino supera Cecina 78-69 nel recupero e ritorna in corsa per i play off. Domenica RivieraBanca di Rimini sarà di scena proprio sul parquet della squadra toscana

I RECUPERI: Martedì 6 aprile: Alba – Firenze; Mercoledì 14 aprile: Chiusi – Alba e Oleggio – Livorno, Da fissare: Alba – Piombino, Rimini – Chiusi e Oleggio – San Miniato

LA CLASSIFICA GIRONE A Chiusi** e San Miniato* 26; Livorno* 24; Rimini*, Omegna e Faenza 22; Cesena 18; Oleggio**, Imola 14 e Cecina 14; Piombino* 12; Alba*** ed Empoli 12; Ozzano, e Firenze* 10; Alessandria 2.

* gare da recuperare