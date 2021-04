Cercano droga, trovano banconote false e un documento rubato: denunciato un 30enne

Cronaca

Rimini

| 16:01 - 05 Aprile 2021

La busta schermata usata per i furti.



Un 30enne albanese è stato denunciato ed è indagato per le ipotesi di reato di spaccio, ricettazione e detenzione di monete falsificate, a seguito del controllo operato nella stanza di residence, in cui alloggiava, dalla squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale. Il blitz, avvenuto in una struttura di Miramare, non ha portato nella stanza occupata dal 30enne alla scoperta di droga, ma di materiale riconducibile ad attività di spaccio. Le attenzioni degli agenti si sono poi rivolte a un documento di identità appartenente a un cittadino corianese (da qui l'ipotesi di reato di ricettazione), di quattro banconote da 20 euro contraffatte e di una busta schermata utilizzata per eludere l'anti-taccheggio nei negozi, a scopo furto.