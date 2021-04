Coronavirus: a Rimini 201 nuovi casi, deceduti un 64enne e un 66enne

Attualità

Rimini

| 15:53 - 05 Aprile 2021

Il bollettino di lunedì 5 aprile 2021.



A Rimini comunicati 201 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, il 13,5% dei contagi regionali, con prevalenza dei sintomatici (129 - 64,2%) sugli asintomatici (72 - 35,8%). Cala a 29 (-1) il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, cinque i decessi comunicati, due uomini di 64 e 66 anni i più giovani, poi due uomini di 88 e 93 anni, una 90enne. La settimana inizia con 201 nuovi casi, mentre nella settimana del 29 marzo-4 aprile i contagi sono stati 1066, media 152 contagi al giorno.



In Regione 1.493 nuovi positivi, 1.437 i guariti e 38 nuovi decessi. Segnale negativo sul fronte dei ricoveri, che tornano a salire dopo giorni di calo: in terapia intensiva i pazienti sono 366 (+6 rispetto a ieri), 3.149 quelli negli altri reparti Covid (+32), rispettivamente il 5% e il 4,4% del totale dei casi attivi. In isolamento domiciliare 68.691 persone, il 95,1% dei casi attivi.



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 21.957 a Piacenza (+31 rispetto a ieri, di cui 16 sintomatici), 23.999 a Parma (+111, di cui 58 sintomatici), 41.372 a Reggio Emilia (+127, di cui 55 sintomatici), 58.889 a Modena (+288, di cui 213 sintomatici), 74.201 a Bologna (+262, di cui 137 sintomatici), 11.772 casi a Imola (+48, di cui 26 sintomatici), 21.011 a Ferrara (+143, di cui 47 sintomatici), 27.034 a Ravenna (+135, di cui 27 sintomatici), 14.287 a Forlì (+63, di cui 49 sintomatici), 17.138 a Cesena (+84, di cui 64 sintomatici) e 32.748 a Rimini (+201, di cui 129 sintomatici).