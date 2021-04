A passeggio sui binari del treno: circolazione ferroviaria sospesa, lui denunciato

Cronaca

Riccione

| 12:51 - 05 Aprile 2021

Binari stazione ferroviaria di Riccione.

Momenti di concitazione alla vigilia di pasqua (sabato 3 aprile) a Riccione, nel pomeriggio, quando è scattato l'allarme per una persona vista passeggiare lungo i binari, nei pressi della stazione ferroviaria della Perla Verde. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, mentre è stata disposta, in via precauzionale, la sospensione della circolazione dei treni. L'uomo è stato rintracciato: un 73enne serbo, già noto alle forze dell'ordine in quanto pregiudicato, intento a camminare placidamente. E' stato sanzionato di 400 euro, per il mancato rispetto delle norme anti Covid, ed è stato denunciato per l'ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio.