Pregiudicato per rapina, inizia a spacciare: nel bagno nascondeva marijuana

Cronaca

Rimini

| 12:31 - 05 Aprile 2021

Foto di repertorio.

La Polizia, individuando un consumatore abituale di stupefacenti, è risalita allo spacciatore, arrestando così un 32enne trentino, residente a Riccione. I fatti sono avvenuti ieri, nella domenica di Pasqua, alle 14.30 circa. Una pattuglia, impegnata nei controlli, ha notato in via Marconi un 31enne di Foggia, in piedi vicino ad un'automobile, intento a guardarsi attorno con fare sospetto. In passato più volte sottoposto a sospensione della patente per uso di stupefacenti, il giovane - conosciuto quindi agli operatori - è stato sottoposto a perquisizione che non ha dato esito. Ma nella sua auto, sottoposta ad accertamenti, i poliziotti hanno trovato due involucri di hashish. A vendere la droga era stato il 32enne, un giovane con precedenti per resistenza e violenza pubblico ufficiale, lesioni e rapina. Una volta entrati nel suo appartamento, per i controlli, gli agenti, affiancati dall'unità cinofila della Polizia Municipale di Riccione, hanno percepito un forte odore di marijuana proveniente dal bagno. Vistosi scoperto, è stato lo stesso 32enne a consegnare 16 grammi di marijuana contenuti in un borsello, posto in un mobiletto del bagno. Denunciato, è indagato per l'ipotsei di reato di detenzione di droga ai fini di spaccio e di spaccio.