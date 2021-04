A spasso durante il coprifuoco, aggredisce con violenza i Carabinieri a Viserba

Cronaca

Rimini

| 12:09 - 05 Aprile 2021

Posto di blocco dei Carabinieri.

Fermato per un controllo aggredisce i Carabinieri con violenza. Protagonista della vicenda un pregiudicato 48enne di Viserba controllato la notte scorsa dai militari perché circolava durante il coprifuoco. I militari hanno intimato l'alt all'uomo e gli hanno contestato il fatto che si trovasse in giro in orario non permesso. Il 48enne si è violentemente scagliato contro i Carabinieri accusandoli di averlo controllato abusivamente. Li ha anche aggrediti con violenza venendo immobilizzato e arrestato.