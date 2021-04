Movimentato inseguimento in viale Regina Elena a Rimini, arrestato 20enne

Cronaca

12:02 - 05 Aprile 2021

Con le tasche piene di droga, cerca di evitare il controllo dei Carabinieri e, nella fuga, spintona violentemente un militare. Protagonista della vicenda un nordafricano 20enne bloccato dopo un inseguimento in viale Regina Margherita a Rimini. Il giovane, alla vista dei due Carabinieri di pattuglia che stavano per controllarlo, ha cercato di scappare urtando un militare e venendo bloccato dall'altro. In tasca aveva cinque dosi di eroina e una di hashish. In casa sono stati trovati 15 smartphone rubati a Rimini negli ultimi giorni, oltre a 5000 euro in contanti, provento dell'attività di spaccio o ricettazione. Il 20enne è stato arrestato per violenza a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e ricettazione. Verrà processato martedì mattina per direttissima.