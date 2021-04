Teatro a Distanza, a San Marino protagonista l'attrice Patrizia Bollini

Eventi

Repubblica San Marino

| 11:50 - 05 Aprile 2021

Patrizia Bollini.

Martedì 6 aprile alle ore 19 secondo appuntamento con il TAD Teatro A Distanza “..usciamo dalla bolla!”: on line su zoom Patrizia Bollini porterà in scena “Finisce per A - Soliloquio tra Alfonsina Strada, unica donna al Giro d’Italia del 1924, e Gesù.”

Il progetto "Finisce per A" è nato dall'incontro tra la scrittura scenica di Eugenio Sideri e l'attoralità di Patrizia Bollini. Un autore che scrive sul corpo dell'attore e un'attrice che si lascia scrivere addosso. Insieme hanno pensato e costruito "Finisce per A". Insieme hanno pensato di fare di quel progetto, nato quasi per caso, uno spettacolo vero e proprio. E hanno poi chiesto aiuto a Gabriele Tesauri, un regista ed un amico, sicuri di poter condividere con lui il senso e il valore del progetto.

La nota attrice sammarinese interpreta il monologo che l’autore, Eugenio Sideri così descrive: “Patrizia Bollini dà voce e corpo a questa incredibile pioniera dello sport femminile, meno nota della coetanea Ondina Valla, ma altrettanto importante nella storia dell’emancipazione sportiva –e sociale- delle Donne. Patrizia-Alfonsina si racconta, parlando con Gesù, attraverso una Via Crucis in bicicletta, attraverso le lunghe e faticosissime tappe del Giro d’Italia del 1924, e delle altre imprese, dando voce alle storie, agli aneddoti ma pure dando voce al primo marito –recluso e morto in manicomio- e alla madre, Virginia, massaia analfabeta della Bassa Emilia, madre di altri otto figli. Un avvincente monologo tra sudore e stati d’animo semplici e generosi.”



Assistere allo spettacolo, in diretta dal palcoscenico del Teatro Titano sarà semplicissimo: occorrerà attivare su pc o mobile, la piattaforma Zoom.

Attivando la telecamera potrete essere in scena con i protagonisti: i volti di chi si collegherà saranno proiettati in un grande puzzle sullo sfondo per permettere agli spettatori di “essere nuovamente presenti” in Teatro.