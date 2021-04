Pasquetta blindata, controlli contro le gite fuori porta

Attualità

05 Aprile 2021

Italia in rosso e Pasquetta blindata, con controlli a tappeto per evitare le tradizionali gite fuori porta. Intensificate le verifiche in ville, giardini e sulle spiagge. Pattuglie ai caselli e sulle direttrici di uscita ed entrata delle località solitamente più gettonate. Intanto il ministro della Salute Speranza proroga la stretta sui viaggi all'estero fino al 30 aprile. Estese anche fino alla fine del mese le limitazioni per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato in Paesi esteri nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia. Da domani la vicina regione Marche passa arancione.



In calo i contagi nel riminese



Si contano 107 nuovi casi di contagio al covid nell'ultimo rilevamento in provincia di Rimini, con prevalenza dei sintomatici (54) sugli asintomatici (53). Cresce a 30 (+1) il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, non ci sono stati decessi.