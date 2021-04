Carlo Frisi imita Mario Draghi: gli originali auguri dell'imitatore riminese

Attualità

Rimini

| 09:28 - 05 Aprile 2021

"Il peggio deve ancora arrivare, buona Pasqua a tutti". Cosa avrà voluto dire il Premier Mario Dragi in questo messaggio di auguri alla Nazione? Probabilmente neanche lui lo sa, ma chi certamente ne è a conoscenza è Carlo Frisi, attore, imitatore, mattatore riminese che ha deciso, come solo lui sa fare, di regalarci un presidente del Consiglio inedito, prestando la sua arte al volto imperturbabile del Premier.

Carlo Frisi torna quindi a dare voce e volto a personaggi dell'attualità politica e sociale, svestendoli della loro "sacralità" e riconsegnadoceli più "umani". E mentre ci chiediamo chi dei due ladroni avesse fatto il tampone, Carlo Frisi ci regala, tra una camporella e l'asporto, un altro momento di leggerezza e divertimento, davvero utile in questo periodo complicato.