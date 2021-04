Moto2: in Qatar Bezzecchi quarto, vince Lowes

Sport

| 18:22 - 04 Aprile 2021

Doppietta in Qatar, nella categoria Moto2, per Sam Lowes (Marc Vds Racing), che nelle prime due gare stagionali ha conquistato 50 punti, bottino pieno. Oggi (domenica 4 aprile) ha prevalso al termine di un serrato duello con Remy Gardner (Ktm), autore del miglior giro in gara proprio all'ultima tornata. Terzo Raul Fernandez, sull'altra Ktm, più distaccato il riminese Marco Bezzecchi (Sky Racing Team Vr46), partito dalla prima fila. Nelle prime battute Bez sta al comando, poi viene infilato da Lowes e da Gardner e Fernandez, autori di una gran staccata in fondo al rettilineo d’arrivo all’ottavo giro. Tra gli italiani buon settimo posto di Vietti, ottavo l'altro riminese Stefano Manzi, Di Giannantonio è decimo, Arbolino undicesimo.

A fien gara Bezzecchi ha commentato ai microfoni di Sky: "Sono contento del quarto posto, perchè non si può mica buttare via, però ci manca sempre qualcosa e si è visto anche oggi. Ho dato tutto ma non riuscivo a stargli attaccato. Negli ultimi giri, per non rischiare di cadere, non ho fatto il matto. Faccio ancora fatica: dobbiamo trovare qualcosa in ingresso, loro entrano in curva come le Moto3 e non capisco come fanno a fare quella percorrenza. Non spinnano mai, io spinno di continuo. Cerchiamo di trovare una soluzione".

LA CLASSIFICA MOTO 2

1 Sam LOWES Kalex GBR 50

2 Remy GARDNER Kalex AUS 40

3 Raul FERNANDEZ Kalex SPA 27

4 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 26

5 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex ITA 22

6 Celestino VIETTI Kalex ITA 13

7 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 12

8 Bo BENDSNEYDER Kalex NED 11

9 Ai OGURA Kalex JPN 11

10 Joe ROBERTS Kalex USA 10