Meteo: Pasquetta con freddo mattutino, poi martedì neve fino a 200-300 metri

| 18:12 - 04 Aprile 2021

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 4/04/2021 ore 17:40



Lunedì 5 aprile 2021



Stato del cielo: sereno al mattino, velato nel pomeriggio-sera.





Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra 0°C e +4°C, massime comprese tra +14°C e +17°C.

Venti: deboli-moderati da sud-ovest, con raffiche più sostenute nell’entroterra riminese fra pomeriggio e sera.

Mare: da poco mosso a mosso.

Attendibilità: alta.



Martedì 6 aprile 2021

Stato del cielo: coperto al mattino e nel pomeriggio, da molto nuvoloso a nuvoloso in serata.

Precipitazioni: in sviluppo a partire da metà mattinata, con movimento dalla costa verso l’entroterra. Fenomeni in intensificazione nelle ore del primo pomeriggio, con successiva cessazione entro il tramonto.

Precipitazioni a carattere nevose via via a quote inferiori: possibili fiocchi di neve fino a 200-300 metri durante i fenomeni più intensi, neve con accumulo oltre 500-600 metri.

Temperature: minime comprese tra -1°C e +5°C, massime comprese tra +8°C e +13°C.

Venti: in improvviso rinforzo da nord-est a metà mattinata, con raffiche di burrasca fino a 80-90 km/h lungo la fascia costiera. Ventilazione moderata fino a prima serata, con successiva cessazione.

Mare: molto mosso, fino ad agitato al largo.

Attendibilità: medio-alta.





Mercoledì 7 aprile 2021

Stato del cielo: molto nuvoloso al mattino e nel pomeriggio, maggiori schiarite dalla sera.

Precipitazioni: assenti nella prima parte del mattino. Formazione di rovesci deboli-moderati nelle ore fra tarda mattinata e pomeriggio, con fiocchi di neve a partire da 400-500 metri.

Temperature: minime comprese tra -2°C e +3°C, massime comprese tra +4°C e +9°C.

Venti: deboli-moderati dai quadranti settentrionali.

Mare: mosso.

Attendibilità: media.

Linea di tendenza: le giornate di Giovedì 8 aprile e Venerdì 9 aprile saranno caratterizzate da condizioni meteo stabili, seppur con clima freddo. Valori minimi mattutini al di sotto dello zero nell’entroterra e attorno allo zero su pianura e costa riminese. Graduale aumento termico da Sabato 10 aprile, ma con probabile ritorno di nuvole e qualche pioggia.



