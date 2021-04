Coronavirus: a Rimini 107 nuovi casi. Nessun decesso, ma terapia intensiva sotto pressione

Attualità

Rimini

| 15:07 - 04 Aprile 2021

Bollettino Covid Emilia Romagna e Rimini 4 aprile 2021.

A Rimini comunicati 107 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, il 6,3% dei contagi regionali, con prevalenza dei sintomatici (54) sugli asintomatici (53). Cresce a 30 (+1) il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, non ci sono stati decessi. In provincia di Rimini nella settimana del 29 marzo-4 aprile i contagi sono calati: in totale 1066, media di 152 contagi al giorno. Nella settimana 22-28 marzo, i contagi erano stati 1287, media di 184 contagi al giorno.



In Regione i nuovi casi sono 1.700, su un totale di 19.778 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’8,6%. Le guarigioni sono 1954, i decessi 35, mentre sul fronte ricoveri, continuano a calare nei reparti Covid (-63) e in terapia intensiva (-6). Percentualmente il 4,3% e lo 0,5% dei casi attivi, mentre il 95,2%, 68.711 persone, sono in isolamento domiciliare. Calano i casi attivi (-289), ora sono 72.188.



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 21.926 a Piacenza (+24 rispetto a ieri, di cui 17 sintomatici), 23.888 a Parma (+166, di cui 119 sintomatici), 41.245 a Reggio Emilia (+181, di cui 113 sintomatici), 58.601 a Modena (+302, di cui 194 sintomatici), 73.939 a Bologna (+403, di cui 240 sintomatici), 11.724 casi a Imola (+22, di cui 11 sintomatici), 20.868 a Ferrara (+132, di cui 38 sintomatici), 26.899 a Ravenna (+156, di cui 100 sintomatici), 14.224 a Forlì (+98, di cui 63 sintomatici), 17.054 a Cesena (+109, di cui 77 sintomatici) e 32.547 a Rimini (+107, di cui 54 sintomatici).