Festa senza mascherine con politici a San Marino, 'abbiamo sbagliato'

Attualità

Repubblica San Marino

| 12:12 - 04 Aprile 2021

Polemiche a San Marino per una festa non autorizzata alla quale giovedì scorso avrebbero partecipato diversi esponenti politici per celebrare i nuovi Capitani Reggenti, i capi di Stato della Repubblica che vengono eletti ogni sei mesi. Un brindisi, riporta la stampa locale, in un'attività commerciale del centro storico che non è passato inosservato con diverse chiamate alla centrale operativa della Gendarmeria che ha inviato una pattuglia sul posto. Almeno sei le persone identificate alle quali è stato contestato, in alcuni casi, il mancato o scorretto uso delle mascherine, in altri anche l'assenza di distanziamento sociale. Mancato rispetto delle regole che sul Titano si paga con multe dai 500 ai mille euro. Ieri due consiglieri del movimento Rete, hanno fatto pubblica ammenda. "Non è stato un festino preorganizzato, ma un evento improvvisato, al cui invito abbiamo risposto con eccessiva superficialità. Non possiamo esimerci dall'esprimere amarezza per l'accaduto, rimettendo il nostro mandato al consiglio direttivo del movimento Rete", hanno spiegato i parlamentari Alberto Giordano Spagni Reffi e Gloria Arcangeloni.