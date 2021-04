Cade in mountain bike durante una discesa a Saiano di Torriana, ciclista all'ospedale

Cronaca

| 12:03 - 04 Aprile 2021

I soccorsi sul luogo dell'incidente.

Soccorso alpino e 118 sono intervenuti nella mattinata di Pasqua in località Saiano di Poggio Torriana per soccorrere un ciclista caduto tra le colline nella zona di via Sabioni. L'uomo, un riminese di 47 anni, in sella a una mountain bike stava scendendo tra i sentieri quando è finito a terra riportando diversi traumi. Altri ciclisti hanno chiamato i sanitari che hanno inviato sul posto i soccorritori. Trasportato in barella fuori dal bosco, è stato poi portato all'ospedale a bordo dell'ambulanza con un codice di media gravità. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul luogo anche i Carabinieri di Novafeltria.