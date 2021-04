Covid: controlli serrati contro scampagnate e gite fuori porta

Attualità

09:34 - 04 Aprile 2021

Controlli, foto di repertorio.

Spiagge deserte, città con traffico a zero e nessuno a passeggio ad ammirare i monumenti, scampagnate di Pasquetta annullate. Per il secondo anno la Pasqua è senza viaggi e riunioni di famiglia. L'Italia è rossa per frenare la pandemia. Regole ancora più severe in alcuni territori e controlli a tappeto nelle città e sui lungomari con tolleranza zero. Da venerdì le Marche passano in fascia arancione.



Intanto la macchina delle vaccinazioni non si ferma con la Pasqua. Nel mese di aprile è prevista in Italia la consegna di 8 milioni di dosi di vaccino, il 15% di tutti gli arrivi previsti nel secondo trimestre (aprile-giugno) del 2021, ovvero 50 milioni. Figliuolo: "Se il sistema regge, a fine settembre chiudo la campagna. Aprile decisivo per arrivare a 500mila vaccinazioni al giorno".