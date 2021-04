San Giovanni in Marignano in gara a "Il borgo dei borghi": la finale su Rai 3

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 18:18 - 03 Aprile 2021

Le riprese della Rai per "Il borgo dei borghi" a San Giovanni in Marignano.



Dopo le due settimane di voto sarà decretato il comune vincitore de “Il Borgo dei Borghi 8”. In lizza c'è anche il comune di San Giovanni in Marignano. Domenica 4 Aprile in prima serata, alle ore 21:20, su RaiTre, verrà svelata la classifica finale dal ventesimo al primo posto, mostrati i video dei 20 borghi in gara e decretato il vincitore di questa Ottava edizione 2020/2021. Il programma è condotto da Camila Raznovich, mentre i giudici saranno Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice enogastronomica, Mario Tozzi, geologo e primo ricercatore del Cnr, Jacopo Veneziani, storico dell’arte e dottorando alla Sorbona di Parigi.



Ecco I Borghi In Gara



San Giovanni In Marignano (Emilia Romagna – Rimini)

Issime (Valle D’aosta- Aosta)

Cocconato (Piemonte-Asti)

Finalborgo (Liguria – Savona)

Pomponesco (Lombardia – Mantova)

Borgo Valsugana (Trentino Alto Adige – Trento)

Malcesine (Veneto – Verona)

Poffabro (Friuli Venezia Giulia – Pordenone)

Buonconvento (Toscana – Siena)

Corciano (Umbria – Perugia)

Grottammare (Marche – Ascoli Piceno)

Pico (Lazio – Frosinone)

Campli (Abruzzo – Teramo)

Trivento (Molise – Campobasso)

Albori (Campania – Salerno)

Valsinni (Basilicata – Matera)

Tropea (Calabria – Vibo Valentia)

Pietramontecorvino (Puglia – Foggia)

Geraci Siculo (Sicilia – Palermo)

Baunei (Sardegna – Nuoro)