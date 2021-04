Coronavirus Rimini: 194 nuovi casi, due decessi e +1 terapie intensive

Attualità

Rimini

| 14:57 - 03 Aprile 2021

Bollettino Covid Emilia Romagna 3 aprile 2021.



A Rimini comunicati 194 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, il 10,8% dei contagi regionali, con prevalenza dei sintomatici (105) sugli asintomatici (89), percentualmente il 54,1% e il 45,9%. Cresce a 29 (+1) il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva e sono stati comunicati due decessi, di una donna 69enne e di un 82enne. In provincia di Rimini i contagi settimanali sono stati finora 959, media di 160 contagi al giorno. Nella settimana 22-28 marzo, i contagi erano stati 1287, media di 184 contagi al giorno.

In Regione 1.789 nuovi casi con un tasso di positività del 5,6% (31.84 i tamponi eseguiti). Le guarigioni sono 2509, i decessi 38, mentre sul fronte ricoveri, continuano a calare nei reparti Covid (-117) e in terapia intensiva (-5). Percentualmente il 4,4% e lo 0,5% dei casi attivi, mentre il 95,1%, 68.933 persone, sono in isolamento domiciliare. Calano i casi attivi (-758), ora sono 72.480.



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 21.902 a Piacenza (+57 rispetto a ieri, di cui 34 sintomatici), 23.722 a Parma (+177, di cui 94 sintomatici), 41.064 a Reggio Emilia (+204, di cui 104 sintomatici), 58.299 a Modena (+274, di cui 169 sintomatici), 73.539 a Bologna (+370, di cui 251 sintomatici), 11.702 casi a Imola (+40, di cui 23 sintomatici), 20.736 a Ferrara (+141, di cui 34 sintomatici), 26.743 a Ravenna (+154, di cui 84 sintomatici), 14.126 a Forlì (+86, di cui 62 sintomatici), 16.945 a Cesena (+92, di cui 75 sintomatici) e 32.440 a Rimini (+194, di cui 105 sintomatici).