Igea Marina, sulla spiaggia spunta fuori il Coniglio pasquale

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 07:07 - 04 Aprile 2021

L'immagine postata da Afrika Beach.



Anche in spiaggia può capitare di fare incontri inaspettati e insoliti, almeno a vedere la simpatica immagine postata sui social dal bagno Afrika Beach di Bellaria igea Marina. I soci hanno deciso di fare gli auguri di Pasqua ai propri clienti pubblicando la foto di un uomo "mascherato" da coniglio pasquale, intento a prendere il sole sulla spiaggia bellariese. "Volevamo regalare un sorriso con quest'immagine, in un momento difficile, ma guardiamo con fiducia alla stagione estiva", spiega uno dei soci, Angelo Mazzotti, tutti impegnati nei preparativi per l'apertura della stagione, fissata al 29 maggio. La maggior fiducia nasce dal fatto di poter quantomeno programmare e di poter lavorare, per essere pronti al momento di vera ripartenza del sistema economico rivierasco: "In questo periodo l'anno scorso non avevamo certezze, non potevamo neanche venire in spiaggia per sistemarla. Non c'erano regole, non c'erano i vaccini, inizialmente non c'erano neanche le mascherine". Fiducia che agli operatori del turismo arriva anche dalle prenotazioni: "Sì, qualche albergatore conferma che ci sono telefonate per prenotare il soggiorno nel periodo estivo. Sarà diverso dall'anno scorso, quando c'era grande incertezza e, di fatto, la stagione è partita solamente a luglio inoltrato".