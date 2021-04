Basket B, Coppa Italia: RivieraBanca ko contro Rieti nel quarto di finale: 64-73

Sport

Rimini

| 20:45 - 02 Aprile 2021

La Bricofer Real Sebastiani Rieti si aggiudica al Flaminio di Rimini il terzo quarto della Coppa Italia Serie B 2021 Old Wild West disputato a Rimini, superando una coriacea RivieraBanca per 64-73, in una gara sempre condotta dal secondo periodo, anche se con piccoli margini. Per Rieti 14 punti a testa di Loschi e Drigo, 13 con 9 rimbalzi di Cena. Per Rimini 14 di Mladenov e 11 di Rinaldi.

Buon inizio di Rimini con Traini, Moffa e Rinaldi (10-5 al 4°), il primo quarto prosegue a basso punteggio con la RivieraBanca sempre leggermente avanti (15-14 a fine periodo con canestro di Cena sulla sirena per la Bricofer).

Di Pizzo, Cena e due triple di Drigo spingono l'allungo reatino ad inizio secondo periodo (23-31 al 16°), rintuzzato da Fumagalli e Rinaldi per Rimini (-2, 29-31 al 17°). Rieti si mantiene sempre leggermente avanti, alla pausa lunga è +4 per Rieti (34-38).

Due triple di Ndoja e Loschi danno il +9 reatino in apertura di terzo periodo (41-50 al 24°), Mladenov e Broglia ridanno il -4 a Rimini (50-54 al 29°). +6 Bricofer alla terza pausa (50-56 con canestro di Cena).

Ultimo periodo a punteggio basso, Rieti allunga con le triple di Loschi e Drigo (51-62 al 35°), Rimini con Mladenov, Rivali e una tripla di Crow si riporta a -4 (60-64 al 37°). Loschi e una tripla di Basile nell'ultimo minuto danno il defindefinitivo allungo a Rieti.

Nel primo quarto di finale Livorno ha superato in rimonta Taranto (63-62) mentre Piacenza ha battuto in volata Roseto 67-61.

IL TABELLINO

RivieraBanca – Real Sebastiani 64-73

RivieraBanca Basket Rimini: Borislav georgiev Mladenov 14 (5/7, 1/2), Tommaso Rinaldi 11 (2/5, 0/0), Eugenio Rivali 9 (2/4, 1/2), Niccolò Moffa 8 (0/3, 2/5), Carlo Fumagalli 8 (1/7, 1/5), Giorgio Broglia 6 (2/3, 0/1), Nicholas Crow 5 (1/3, 1/4), Filippo Rossi 3 (0/1, 1/2), Matteo Ambrosin 0 (0/1, 0/0), Alexander Simoncelli 0 (0/0, 0/0), Tito Riva 0 (0/0, 0/0), Francesco Bedetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 25 – Rimbalzi: 31 7 + 24 (Giorgio Broglia 6) – Assist: 10 (Eugenio Rivali, Giorgio Broglia 3)

Real Sebastiani Rieti: Federico Loschi 14 (0/0, 3/9), Mathias Drigo 14 (1/2, 4/6), Enzo Cena 13 (4/6, 0/2), Klaudio Ndoja 10 (3/10, 1/2), Andrea Traini 8 (2/5, 1/3), Giuseppe nicolò Basile 5 (0/1, 1/3), Marco Di pizzo 5 (2/2, 0/0), Paolo Paci 2 (1/3, 0/0), Vincenzo Provenzani 2 (0/1, 0/0), Eric Visentin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 21 – Rimbalzi: 40 8 + 32 (Klaudio Ndoja 11) – Assist: 13 (Federico Loschi 4)

PARZIALI: 15-14, 19-24, 16-18, 14-17