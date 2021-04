Medicina per non contrarre il Covid: smascherato finto medico da Striscia La Notizia e la Finanza

Cronaca

17:44 - 02 Aprile 2021

Prometteva ai suoi clienti di renderli immuni al Covid, con una polverina magica che era a base di comuni erbe. Un finto medico chirurgo, omeopata-fitoterapeuta, che esercitava abusivamente la professione, è indagato dalla Procura di Rimini anche per l'ipotesi di reato di truffa. L’attività di indagine, avviata a inizio marzo 2021, ha permesso di individuare alcuni clienti e di ascoltare le loro testimonianze. Il medico, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, spediva la polvere magica via contrassegno. Il Sostituto Procuratore Davide Ercolani, titolare del fascicolo di indagine, ha anche acquisito i filmati di Striscia La Notizia, che si era occupata dalla vicenda. I finanzieri hanno così sequestrato i preparati del sedicente medico, ora soggetti ad analisi. Sequestrate anche la documentazione sulle spedizioni e le somme incassate, migliaia di euro.



La Guardia di Finanza, infine, invita le eventuali parti offese potranno contattare la sala operativa del comando provinciale di Rimini per sporgere eventuali denunce-querele.