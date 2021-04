Covid: a Rimini contagi in calo, 101. Sette i decessi

Attualità

Rimini

| 16:46 - 02 Aprile 2021

Bollettino Covid Emilia Romagna 2 aprile 2021.



A Rimini contagi in calo, 101, il 5,5% dei contagi regionali, con prevalenza dei sintomatici (59) sugli asintomatici (42). Cresce a 28 (+1) il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva e sono sette i decessi comunicati: cinque donne di 76, 82, 87, 91 e 93 anni e due uomini di 74 e 87 anni. In provincia di Rimini i contagi settimanali sono stati finora 765, media di 153 contagi al giorno.

In Regione 1.830 nuovi casi con un tasso di positività del 6% (30.248 i tamponi eseguiti). Le guarigioni sono 874, i decessi 56, mentre sul fronte ricoveri, continuano a calare nei reparti Covid (-36) e in terapia intensiva (-10). Percentualmente il 4,5% e lo 0,5% dei casi attivi, mentre il 95%, 69.579 persone, sono in isolamento domiciliare. Crescono i casi attivi di 900 unità, ora sono 73.249.