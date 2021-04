I ‘sopravvissuti’ del covid ci mettono ‘il nome’, ma su una maglietta: i proventi ad una casa famiglia

Attualità

Rimini

| 09:12 - 03 Aprile 2021

I fratelli Paolo e Luca Cevoli con la loto t-shirt personalizzata.

Di Maria Assunta (Mary) Cianciaruso



I “sopravvissuti”, ovvero quelli che il Covid lo hanno affrontato e vinto, ci mettono la faccia anzi, il nome, sulla maglia. Si tratta infatti di una t-shirt personalizzata con il proprio nome , parte dei cui proventi andranno ad una casa famiglia per bambini. Si tratta della casa "Nonno Oreste", alla Grotta Rossa, formata da 11 persone, bambini, ragazzi e un nonno. I responsabili si chiamano Valeria e Hiessel.

“Covid Survivor” è l’idea che nasce da Paolo Massarente, libero professionista, riccionese, esperto in comunicazione, che ha vissuto la malattia del padre, che con tenacia ha sconfitto il virus.



COM’E’ NATA L’IDEA



Alchè ha pensato: "Perchè, in un periodo in cui siamo circondati da notizie brutte, non dare un messaggio positivo e di speranza di chi ce l’ha fatta?” racconta Paolo.

Massarente raccoglie un po’ di amici per organizzare il tutto, Fabio Fabbri di My T-shirt Rimini, che si offre per la “materia prima”,Stefano Vitali, che ha scelto la casa famiglia destinataria dei proventi, Claudio Berardi, più noto come “Spadino”, Massimo Pazzaglini, tutti “Covid survivor” e insieme realizzano l’idea.



A indossare la t-shirt anche i fratelli Cevoli, che hanno raccontato la loro esperienza col covid in un video girato sulla spiaggia di Riccione: l’attore, Paolo, si è ammalato a novembre, in maniera lieve, mentre il fratello Luca ha combattuto duramente, perdendo 10 chili. “Quando ho visto quel video – racconta Massarente - mi sono commosso, so di non aver affrontato di persona questa brutta esperienza, ma posso coglierne tutta la sofferenza”. Alto volto noto, questa volta del mondo della notte, a partecipare all’iniziativa, il dj Teddy Romano che sui social posta orgoglioso la sua maglietta così: “Per noi che l' abbiamo superato, a ricordo di quelli che non ce l’hanno fatta. Una splendida iniziativa di Paolo Massarente per i bambini della casa famiglia".

L’iniziativa ha già “sconfinato”: “C’è addirittura una famiglia di Milano che conosco che me ne ha ordinate 9, hanno avuto tutti il covid e lo hanno sconfitto” racconta Massarente.





COME SI ACQUISTA LA T-SHIRT



A breve sarà disponibile un link sul sito My T-shirt, per ora sulla pagina di Paolo Massarente e su quella di Massimo Pazzaglini c’è un numero di telefono al quale chiamare, scegliere il colore, la taglia e il nome da stampare (338.8356060 Paolo). Il prezzo è 10 euro, tolte le spese vive, andrà tutto in beneficenza per la casa famiglia di Rimini che ospita bambini senza genitori. Nella provincia di Rimini è possibile ritirarla personalmente, per la spedizione fuori provincia, il costo è di 5 euro.