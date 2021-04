Santarcangelo, proroga a ristoranti e bar per occupare spazi esterni

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:18 - 02 Aprile 2021

Santarcangelo.

Per altri nove mesi, a Santarcangelo, i ristoranti, bar e tutti gli altri pubblici esercizi potranno mantenere l’occupazione degli spazi esterni, mentre gli esercizi commerciali potranno beneficiare di piccole occupazioni davanti al negozio per l’esposizione di merci o il posizionamento di sedie di cortesia. Nei prossimi giorni la Giunta comunale di Santarcangelo valuterà anche la proroga della scadenza per il pagamento del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Mercatale – recentemente istituiti con delibera del Consiglio Comunale – al 31 dicembre 2021.Strettamente legate alla possibilità di utilizzo degli spazi pubblici, sono state prorogate al 31 dicembre anche le disposizioni di modifica alla viabilità e alla sosta nel centro storico. Fino alla fine dell’anno restano dunque confermati il divieto di transito nel tratto di vicolo Denzi tra le vie Volturno e Don Minzoni e gli stalli aggiuntivi riservati ai residenti nelle vie De Bosis, Ruggeri e nel parcheggio Cappuccini.