Basket C Silver, il coach del Titans Porcarelli: 'Raggruppamento tosto, otto partite di alto livello'

Sport

Repubblica San Marino

| 16:14 - 02 Aprile 2021

Il coach dei Titans Porcarelli.

La prospettiva cambia decisamente il percorso. La definizione del calendario della Coppa del Centenario ha per forza di cose dipinto con colori diversi questa primavera cestistica dei Titans. All’orizzonte c’è un obiettivo, ci sono otto partite (almeno) e c’è l’agonismo di veri match con squadre di livello di C Silver.

Coach Porcarelli, qual è il tuo pensiero su questa fase della stagione?

“Abbiamo tutti un obiettivo preciso, le partite. Ci stiamo allenando sostanzialmente da settembre, ma ovviamente attraversando fasi diverse tra loro. Prima con la prospettiva di cominciare il campionato tra ottobre e novembre, poi lo stop e gli allenamenti senza contatto. Poi la ripresa delle sedute normali e adesso le date delle prime partite. Un obiettivo concreto vuol dire tanto, non c’è dubbio”.

La Pallacanestro Titano ha un po’ modificato il suo roster per tante situazioni contingenti…

“Sì, non abbiamo più Foresti e Sorbini, ma neanche i più giovani Guida e Togni, per motivi diversi. Con la prospettiva di giocare abbiamo inserito nel gruppo prima squadra altri ragazzi che conosciamo bene come Leo Fiorani, che era fuori a studiare e ho allenato nelle giovanili e in Nazionale U18, Federico Bombini e Nicola Borello. Tutti i giocatori in rosa si stanno allenando bene, c’è un buon clima”

Come giudichi i gironi e la formula della Coppa?

“Secondo me era il meglio che si potesse fare in una situazione come questa, peccato solo che siano sfumati i tre gironi. Il nostro è un raggruppamento tosto e ci aspettano otto partite di alto livello. Ancora non conosciamo bene i roster di tutte ma mi aspetto una bella competizione”

Come continua la preparazione?

“Dopo la mini pausa pasquale, martedì riprenderemo il percorso di avvicinamento verso l’inizio della Coppa. I ragazzi hanno tanta voglia e le sfide interne lo dimostrano. Non vediamo l’ora”.