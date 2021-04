Turismo: case vacanze, già prenotazioni su agosto per Rimini e Riccione

Attualità

Rimini

| 15:55 - 02 Aprile 2021

Anche quest'anno, come lo scorso, c'è richiesta per affitti brevi di case per vacanze. Molte famiglie ricercano maggiore indipendenza durante i soggiorni nell'era del Covid. "Si sta muovendo qualcosa soprattutto per agosto. Un po' per luglio, quindi va bene, ci accontentiamo", spiega all'Ansa William Bigi, proprietario di diversi alloggi con residence a Rimini e Riccione. Rispetto all'anno scorso, però, di movimento "ce n'è un po' di meno - precisa - perché quest'anno la gente può andare anche all'estero, quindi ci pensa due volte prima di prenotare in Italia".



Gli appartamenti che affitta più facilmente sono quelli grandi, sia perché si ricercano i comfort di casa, ed anche perché alcuni nuclei familiari si mettono insieme "così riescono a condividere meglio la spesa", spiega Bigi. Da Riccione è ottimista Carmen Silano che da anni affitta appartamenti per clientele agiate. "Tengo i prezzi alti perché la richiesta c'è - afferma - C'è chi già a gennaio mi ha prenotato gli appartamenti per agosto. Io li prenoto per settimane intere". È molto critico da Rimini, invece, Michele Paccassoni che punta il dito contro chi svende: "Ci sono residence che svendono appartamenti e non si capisce perché, dato che le richieste ci sono". "L'anno scorso - ricorda Paccassoni - la gente si è mossa all'ultimo. Quest'anno con più anticipo, perché oramai hanno capito che in estate saremo tutti liberi".