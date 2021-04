San Marino: sì alle visite a parenti e amici nel riminese nelle giornate dal 3 al 5 aprile

Attualità

02 Aprile 2021

Confine con San Marino.

I sammarinesi potranno fare una visita al giorno, nelle aree limitrofe (Emilia Romagna e Marche), nei giorni dal 3 al 5 aprile, a parenti o amici. Lo spiega in una nota la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri di San Marino, a seguito di un confronto con l’Ambasciata Italiana. Come per gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità, quelli relativi alle visite in abitazioni dovranno essere giustificati tramite autocertificazione. A differenza dell'Italia però il coprifuoco sammarinese, in quei tre giorni, parte dalle 20 e non dalle 22.