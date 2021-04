Covid San Marino: due nuovi ricoveri in terapia intensiva

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:37 - 02 Aprile 2021

Bollettino Covid San Marino 2 aprile 2021.



A San Marino non rallenta l'emergenza in ospedale, nelle ultime 48 ore infatti sono aumentati a 10 i ricoveri in terapia intensiva (+2), anche se nei reparti Covid il numero di pazienti scende a 33 (-1). L'8,3% dei casi attivi è ricoverato in ospedale; il 91,7%, 478 persone, è in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore refertati solo 16 tamponi con un nuovo caso riscontrato; nelle precedenti 24 ore 43 nuovi positivi su 291 tamponi. Le guarigioni in 48 ore sono state 42.



VACCINAZIONI Il totale delle delle vaccinazioni somministrate è di 12.652 di cui 8.821 persone vaccinate con la prima dose e 3.831 con anche la seconda dose.