Rimini Capitale della cultura 2024: nasce un movimento di sostegno alla candidatura

| 13:30 - 02 Aprile 2021

Federico Mecozzi.



Nasce Capitale Rimini, un collettivo di persone che vuole sostenere la proposta di Rimini capitale della cultura 2024. "Abbiamo sentito l’urgenza di fare qualcosa per sostenere la direzione presa dalla nostra città negli ultimi anni e migliorarla con nuove idee e un approccio attento alla partecipazione e alla condivisione", spiegano i promotori in una nota.



Capitale Rimini è un’idea in movimento che ha già raccolto centinaia di firme, una comunità composita di artisti, docenti, scrittori, musicisti, operatori dello spettacolo - da Marco Missiroli a Laura Paolucci, da Patrizia Gabellini a Federico Mecozzi - e tanti cittadini che hanno a cuore il futuro culturale, condiviso, vivo della città: "Senza appropriazioni o esclusivismi, ma con fondamenta solide aperte a mutazioni, partecipazioni e spunti. Per arrivare dove non siamo stati e conoscere quello che non abbiamo ancora visto, insieme, come il miglior spirito riminese insegna".



I promotori invitano la cittadinanza a prendere parte a Capitale Rimini, collegandosi con l'apposito sito.