Canzoni sotto la finestra degli anziani riccionesi: la bella iniziativa del cantante Random

13:23 - 02 Aprile 2021



Quando l'amore per il prossimo diventa una ricarica di energia positiva che abbraccia le persone più deboli si fa sentire, eccome. A Riccione domani 3 aprile il cantante Random diventa protagonista del progetto in tour #MarluRicaricaAmore, ideato e promosso dall'azienda Marlù Gioielli, che sostiene una delle realtà di volontariato del territorio, Diabete Romagna. Il cantante italiano domani in giro per Riccione si fermerà sotto casa di alcuni anziani riccionesi e dedicherà loro alcuni brani del suo repertorio facendosi messaggero di quell'amore, dell'affetto e della cura che si meritano.



Il progetto #MarluRicaricaAmore ha come testimonial la figura mitologica di Amore, un cupido alto due metri e mezzo disegnato e realizzato dall'artista Lorenzo Lunati e ideato dal direttore artistico Andrea Prada. Sarà lo stesso Prada che, trasformandosi in un driver di eccellenza, condurrà Amore in giro per l'Italia a bordo di un curioso pick-up. Amore è stretto dai lacci della distanza tra le persone, non riesce più a scagliare le sue frecce. Comunica il disagio e la fatica che, ai tempi della pandemia, tutti noi viviamo nel condividere e offrire agli altri il sentimento che fa girare il mondo: l'amore.



Il cantante Random ha scelto proprio la sua Riccione per diventare una delle nuove frecce di Cupido di #MarluRicaricaAmore a favore del progetto di assistenza sanitaria domiciliare Portiamo il sorriso in casa promosso dall'associazione Diabete Romagna. Il progetto è rivolto a coloro che non riescono a gestire una patologia cronica e complessa come il diabete in maniera autonoma e garantisce l'assistenza medica domiciliare diabetologica di cui queste persone hanno bisogno per vivere, in particolare gli anziani che in questo lungo periodo di pandemia ha sofferto maggiormente. Dal 2016, anno di avvio del progetto, ad oggi sono stati presi in carico oltre 500 pazienti non autosufficienti e fragili, che ora sono invece curati a casa.



Obiettivo della missione è quindi mettere a disposizione dell'associazione Diabete Romagna le risorse economiche sufficienti a coprire i costi di un anno d'assistenza per uno dei malati in carico a Portiamo il sorriso in casa. La somma è interamente offerta dall'azienda Marlù Gioielli. Ma per raggiungere questo obiettivo Random chiede l'aiuto di tutto il suo pubblico. Per partecipare all'iniziativa occorre postare su Instagram una storia riportando "Anch'io con Random sostengo MarlùRicaricAmore missione Diabete Romagna Un sorriso per i nonni". Ogni storia ricarica il cuore di Cupido e quando sarà nuovamente colmo d'amore (1.000 Stories), la missione sarà compiuta e il dono sarà consegnato personalmente da Amore e Random. "In questa fase difficile è ammirevole che un'azienda promuova un progetto volto al sociale e alle categorie deboli – dichiara l'assessore al Turismo Sport Cultura Eventi di Riccione, Stefano Caldari – lo scopo benefico dell'iniziativa dà valore all'artista Random che si mette a disposizione del progetto e della città".