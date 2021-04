Pasqua: centinaia di unità di forze dell'ordine tra spiagge e parchi di Rimini

Attualità

Rimini

| 12:32 - 02 Aprile 2021

Il prefetto di Rimini, Giuseppe Forlenza, annuncia all'Ansa controlli "fermi ma equilibrati per il weekend pasquale, da oggi fino al 5 aprile. E' stato messo a punto un rafforzato e mirato dispositivo di controllo che vedrà l'impiego di centinaia di uomini delle forze dell'ordine, delle polizie municipali, in concorso con l'esercito. Controlli anti assembramenti che "verranno intensificati -, spiega Forlenza - nelle aree urbane a maggior rischio di assembramenti, come le spiagge, il lungomare, i parchi, strade, autostrade e confini regionali".



Per Rimini si tratta della seconda Pasqua senza la possibilità di affollare le spiagge e il lungomare. "In relazione al perdurante andamento della curva epidemiologica", prosegue il prefetto, "voglio rivolgere un invito, perché in questo momento è necessario un forte senso civico da parte di tutti i cittadini e un rinnovato senso di responsabilità da parte di tutti per uscire finalmente da questo momento difficile".